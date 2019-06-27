Высшее образование в России подорожало

Данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) свидетельствуют о том, что стоимость обучения на платных отделениях в высших учебных заведениях увеличилась на 15-19% по стране. Об этом пишут «Известия».

Согласно имеющейся информации, семестр учебы в государственном университете стал дороже в мае и обходится примерно в 68,9 тыс. руб. По мнению экспертов, этот показатель может увеличиться еще на 15–20% к сентябрю.

"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", — говорится в материале.

ФАС уточнили, что поставленные правительства регулирует не размер платных услуг в сфере образования, а порядок их оказания.

Ранее сообщалось, что в России к 2024 году количество бюджетных мест в вузах сократится на 25%.