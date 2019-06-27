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Высшее образование в России подорожало 

Газета.Ru + ещё 11 6 часов назад
Фото: ТАСС
Данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) свидетельствуют о том, что стоимость обучения на платных отделениях в высших учебных заведениях увеличилась на 15-19% по стране. Об этом пишут «Известия».
Согласно имеющейся информации, семестр учебы в государственном университете стал дороже в мае и обходится примерно в 68,9 тыс. руб. По мнению экспертов, этот показатель может увеличиться еще на 15–20% к сентябрю.
"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", — говорится в материале.
В ФАС уточнили, что поставленные правительства регулирует не размер платных услуг в сфере образования, а порядок их оказания.
Ранее сообщалось, что в России к 2024 году количество бюджетных мест в вузах сократится на 25%.
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Образование , Росстат , ФАС , газета "Известия"
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