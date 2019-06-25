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Практическую подготовку учащихся могут расширить 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Студентов могут обязать проходить обязательную профподготовку. Законопроект, направленный на устранение дисбаланса между теорией и практикой в системе высшего образования планируют рассмотреть в Государственной Думе в первом чтении 25 июня.
Авторами изменений предлагается в федеральный закон об образовании выступили депутаты от фракции «Единая Россия» Вячеслав Никонов, Геннадий Онищенко, Любовь Духанина, Гаджимет Сафаралиев и другие.
Практическая подготовка учащихся — это важнейший этап профессиональной подготовки, однако, традиционно принятые формы практической подготовки, по мнению авторов проекта, не позволяют учащимся получить те знания и навыки, которых от них ждут работодатели. «Выполнение студентами традиционно предусматриваемых в программе лабораторных и курсовых работ не позволяет им достигнуть того уровня подготовки, которого ждут работодатели», — пояснила позицию авторов зампред комитета Госдумы по образованию и науке Духанина на «круглом столе» в Госдуме.
Получить необходимые навыки с помощью самообразования, считают в профильном комитете палаты, можно далеко не всегда. Именно поэтому обеспечить будущему специалисту профподготовку должна именно образовательная организация.
Сегодня практическую подготовку проходят только студенты, обучающиеся по четырём направлениям: это специалисты авиационного и железнодорожного транспорта, а также медицинские и фармацевтические работники. Законопроект депутатов закрепляет практическую подготовку как форму организации учебной деятельности по всем образовательным программам. То есть все вузы будут обязаны предоставить практику обучающимся по программам, в которых предусмотрено получение практических навыков.
В случае принятия законопроекта датой его вступления в силу предлагается установить 1 сентября 2019 года.
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Комментарии5
Образование , Геннадий Онищенко , Вячеслав Никонов , Гаджимет Сафаралиев , Любовь Духанина , Единая Россия , Госдума
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