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Власти опровергли сокращение бюджетных мест в вузах 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Вице-премьер Татьяна Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в российских вузах к 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 24 июня.
Изменения могут происходить только по демографическому признаку, заверила она.
Голикова отметила, что в СМИ не совсем корректно проанализировали информацию в докладе правительства в парламент. По ее словам, в документе речь шла о сокращении цифр приема в возрастном секторе от 15 до 20 лет.
Ранее в понедельник газета «Известия» сообщила, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть. В то же время абитуриентов станет больше на 15 процентов, в связи с чем россиянам станет сложнее получить высшее образование за счет государства, пишет издание со ссылкой на доклад правительства.
Между тем глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил о необходимости увеличения бюджетных мест. По его словам, в последние годы количество выпускников школ начало расти.
18 июня стало известно, что менее половины выпускников планируют поступать в высшие учебные заведения.
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Комментарии
Образование , Общество , Татьяна Голикова , Вячеслав Никонов , Госдума , газета "Известия"
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