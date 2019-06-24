Названы главные причины удаления школьников с ЕГЭ

Рособрнадзоре назвали основные причины удаления школьников с ЕГЭ. Об этом сообщил руководитель ведомства Сергей Кравцов на конференции в МИА «Россия сегодня», передает РИА Новости.

С основного периода ЕГЭ удалили 812 человек, из них 355 — за мобильные телефоны, еще 323 — за шпаргалки. Среди других причин были разговоры и попытки вынести из аудитории экзаменационные материалы.

Число удаленных с экзамена в 2019 году сократилось по сравнению с прошлым годом. Так, в 2018-м за мобильные телефоны удаляли 518 человек, а за шпаргалки — 495. Всего в 2018 году с экзаменов выгнали более одной тысячи человек.

23 июня сообщалось, что школьник из Томской области Александр Путин сдал ЕГЭ по русскому языку, математике и физике на 300 баллов. Он рассказал, что ему помогла подготовка к разным олимпиадам. К самому ЕГЭ учащийся готовился без репетиторов, только с учителями и образовательными сайтами.