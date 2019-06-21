Путин дал напутствия выпускникам российских школ

Путин подчеркнул, что выпускникам теперь важно правильно определиться с профессией и поступить в выбранное учебное заведение.

Президент России Владимир Путин торжественно поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы, а также призвал их выбрать себе профессию по душе.

Напутствие российского президента было опубликовано на официальном сайте Кремля в ночь выпускных балов.

Путин подчеркнул, что главной задачей для выпускников является определение с профессией, поступление в выбранное учебное заведение и позже — становление грамотными и востребованными специалистами.

«Очень важно, чтобы дело, которому вы будете служить, было по призванию и по душе», — подчеркнул глава государства.

Только в этом случае, добавил Путин, будут реализованы лучшие качества и способности.

«Вы сможете принимать серьезные решения, вносить свой вклад в развитие России, стать настоящими гражданами своей страны, ответственными за ее будущее», — сообщил российский президент.

Путин призвал выпускников гордиться страной, которая «обязательно будет гордиться ими, достижениями и передовыми знаниями». Президент России пожелал им уверенности в своих силах, а также настойчивости и трудолюбия

Выпускные вечера в большинстве российских школ проходят в период с 20 по 24 июня. В текущем году в них примут участие почти 664 тысяч бывших школьников.