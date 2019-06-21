Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин дал напутствия выпускникам российских школ 

ТК «Звезда» + ещё 2 40 минут назад
Фото: kremlin.ru
Путин подчеркнул, что выпускникам теперь важно правильно определиться с профессией и поступить в выбранное учебное заведение.
Президент России Владимир Путин торжественно поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы, а также призвал их выбрать себе профессию по душе.
Напутствие российского президента было опубликовано на официальном сайте Кремля в ночь выпускных балов.
Путин подчеркнул, что главной задачей для выпускников является определение с профессией, поступление в выбранное учебное заведение и позже — становление грамотными и востребованными специалистами.
«Очень важно, чтобы дело, которому вы будете служить, было по призванию и по душе», — подчеркнул глава государства.
Только в этом случае, добавил Путин, будут реализованы лучшие качества и способности.
«Вы сможете принимать серьезные решения, вносить свой вклад в развитие России, стать настоящими гражданами своей страны, ответственными за ее будущее», — сообщил российский президент.
Путин призвал выпускников гордиться страной, которая «обязательно будет гордиться ими, достижениями и передовыми знаниями». Президент России пожелал им уверенности в своих силах, а также настойчивости и трудолюбия
Выпускные вечера в большинстве российских школ проходят в период с 20 по 24 июня. В текущем году в них примут участие почти 664 тысяч бывших школьников.
ТК «Звезда»: последние новости
В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 российских вузов В Ставрополе состоялся выпуск 110 воспитанников президентского кадетского училища СМИ: задания по ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Комментарии1
Образование , Политика , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Виновата РФ»: Новое серьезное обвинение против страны
Противостояние в Тбилиси перешло в открытую фазу1
Подробности нападения на делегацию РФ в Грузии39
Украину призвали смириться с утратой Крыма23
В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу199
Видео
00:10
В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу
В мире Кавказ
00:35
Российского депутата забросали бутылками в Грузии
Кавказ В мире
00:46
Митингующие в Тбилиси берут консульство РФ в осаду
В мире Кавказ
00:22
Мужчина пережил падение окна на голову
Происшествия В мире
«Православного бизнесмена» отправили в СИЗО
Криминал Происшествия
02:14
Путин прокомментировал расследование по MH17
Политика
В Тбилиси начался штурм парламента
В мире Кавказ
00:35
Скандал в Грузии. МИД выразил протест
Политика
03:13
Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление
Политика
03:53
Олигархи сказали Зеленскому «да»
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение