Более 400 подмосковных выпускников набрали 100 баллов по ЕГЭ

Более 400 выпускников в Подмосковье набрали 100 баллов по ЕГЭ, рассказала министр образования региона Ольга Забралова . Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 21 июня.

Среди стобалльников 25 человек получили наивысший результат по двум предметам, уточнила она.

«Поздравляю ребят с таким высоким результатом. Прекрасно, что наши выпускники становятся высокобалльниками по единому госэкзамену. Это говорит о высоком уровне подготовки и компетенции областных учителей», — сказала Забралова.

По ее словам, окончательные итоги единого госэкзамена в области можно будет подвести в июле, когда пройдут апелляции.

«Ждем прибавления в рядах стобалльников», — добавила она.

В пресс-службе профильного ведомства уточнили, что каждому учителю, учащиеся которого получили 100-балльный результат, выплачивается премию в размере 100 тысяч рублей.