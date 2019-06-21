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Более 400 подмосковных выпускников набрали 100 баллов по ЕГЭ 

Lenta.ru + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Более 400 выпускников в Подмосковье набрали 100 баллов по ЕГЭ, рассказала министр образования региона Ольга Забралова. Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 21 июня.
Среди стобалльников 25 человек получили наивысший результат по двум предметам, уточнила она.
«Поздравляю ребят с таким высоким результатом. Прекрасно, что наши выпускники становятся высокобалльниками по единому госэкзамену. Это говорит о высоком уровне подготовки и компетенции областных учителей», — сказала Забралова.
По ее словам, окончательные итоги единого госэкзамена в области можно будет подвести в июле, когда пройдут апелляции.
«Ждем прибавления в рядах стобалльников», — добавила она.
В пресс-службе профильного ведомства уточнили, что каждому учителю, учащиеся которого получили 100-балльный результат, выплачивается премию в размере 100 тысяч рублей.
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Образование , Общество , Ольга Забралова , Lenta.ru , Московская область
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