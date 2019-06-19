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Базовые школы РАН появятся в 32 российских регионах 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В 32 российских регионах Российская Академия наук запускает проект базовых школ РАН. Специальные образовательные программы внедрят, в том числе в Ульяновской области. В список пилотных школ вошли три учебных заведения региона.
Как передает ГТРК "Волга", модернизация образования начнется в 108 российских школах. Талантливые подростки уже со школы вольются в большую науку. Концепцию обучающего процесса построят на ранней профориентации учеников. Директор многопрофильного лицея №20 Ульяновска Зоя Борисова, который вошел в программу, считает, что в настоящее время актуальным стало развитие инженерно-технического образования, и выпускники физико-математического направления очень востребованы. "Поэтому для РАН мы интересны, так как готовим будущих исследователей, инженеров”, — отмечает директор лицея.
Обучением школьников займутся лучшие умы — ученые Российской Академии наук и профессура местных университетов. Образовательную программу дополнят курсами по выбранным дисциплинам и факультативными занятиями. Замначальника Управления по взаимодействию с государственными органами и научным сообществом РАН Александр Соломатин, поясняет: «Будут меняться методики преподавания в сторону усиления проектной исследовательской деятельности детей". Есть уверенность на расширение сотрудничества с вузами и научными центрами, чтобы дети посещали лабораторную базу, могли получать индивидуальные консультации ведущих ученых.
Несмотря на то, что проект пилотный, на него уже возлагают большие надежды. Теоретическая база, закладываемая в первые годы обучения, в будущем даст результаты — знания и умения. Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области, подчеркнул, что для региона, который зовется родиной талантов, реализация таких проектов является не просто имиджевыми проектами, это — путевка в будущее.
Средства для поддержки одаренных школьников в регионах направит не только Академия наук, но и федеральный центр. Они пойдут на покупку лабораторного оборудования, финансовое стимулирование преподавателей и денежное поощрение учеников. Правительство страны будет следить за тем, чтобы условия набора в базовые школы РАН сохранялись на прежнем уровне.
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Образование , Общество , Александр Соломатин , Сергей Морозов , РАН , Ульяновск , Ульяновская Область
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