МГУ занял 84 место в рейтинге лучших вузов мира

Московский государственный университет им. Ломоносова попал в сотню лучших университетов планеты, заняв 84 строчку. Рейтинг подготовила британская компании Quacquarelli. Об этом говорится в исследовании QS World University Rankings 2020.

Список включает в себя в общей сложности чуть более тысячи лучших мировых вузов.

Для МГУ это лучший результат вуза с 2005 года, когда университет достиг рекордной 79-й позиции.

В новый рейтинг вошли 25 российских вузов, что на два меньше, чем годом ранее. Вторым самым высоко расположенным в списке российским вузом стал Новосибирский государственный университет (231 место), обойдя Санкт-Петербургский государственный университет (234).

Возглавил рейтинг Массачусетский технологический институт из США, второе и третье место также заняли американские вузы — Стэнфордский и Гарвардский университеты.