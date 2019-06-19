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МГУ занял 84 место в рейтинге лучших вузов мира 

Мир24 + ещё 15 2 часа назад
Фото: «Мир 24» / Даша Евстегнеева
Московский государственный университет им. Ломоносова попал в сотню лучших университетов планеты, заняв 84 строчку. Рейтинг подготовила британская компании Quacquarelli. Об этом говорится в исследовании QS World University Rankings 2020.
Список включает в себя в общей сложности чуть более тысячи лучших мировых вузов.
Для МГУ это лучший результат вуза с 2005 года, когда университет достиг рекордной 79-й позиции.
В новый рейтинг вошли 25 российских вузов, что на два меньше, чем годом ранее. Вторым самым высоко расположенным в списке российским вузом стал Новосибирский государственный университет (231 место), обойдя Санкт-Петербургский государственный университет (234).
Возглавил рейтинг Массачусетский технологический институт из США, второе и третье место также заняли американские вузы — Стэнфордский и Гарвардский университеты.
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