Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России могут разрешить поступать в вузы онлайн 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги.
Об этом рассказал заместитель генерального директора организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.
«Суперсервис предполагает создание единого портала образовательных программ, чтобы можно было удобно их искать и сравнивать», — заявил он.
По его словам, портал будет включать в себя онлайн-сбор документов в электронном виде, требуемых для поступления, включая заявление.
«В некоторых случаях будет возможно и дистанционное прохождение вступительных экзаменов, если будет обеспечено соответствующее дистанционное наблюдение», — цитирует РИА Новости Тер-Степанова.
Ранее газета «Известия» сообщила, что Министерство обороны России введёт новые правила обучения в вузах. В частности, для курсантов, накопивших задолженности по изучаемым предметам, изменятся условия пересдачи. Кроме того, в рамках выпускных экзаменов им необходимо будет продемонстрировать приобретённые навыки работы в реальной обстановке.
RT на русском: последние новости
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверят к 19 июня В Минобнауки рассказали о планах внедрения системы цифровых дипломов В Екатеринбурге в суд направлено дело о подделке документов ради поступления в школу
Комментарии1
Образование , Общество , Министерство обороны , газета "Известия" , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине обвинили новую страну в предательстве195
Пассажиры рейса в Паттайю устроили бунт на борту13
Во сколько обойдется очередной мегамост России543
Россияне захотели в армию29
Чичерина пожаловалась на травлю14
Видео
00:53
Пассажиры рейса в Паттайю устроили бунт на борту
Происшествия
00:49
Чичерина пожаловалась на травлю
Шоу-бизнес
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Политика
02:15
Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон
Общество
04:01
Сестра Алибасова сделала скандальное заявление
Шоу-бизнес
03:51
Су-27 перехватили бомбардировщики США
Армия Ближний Восток
00:53
Истребители Су промчались над Кавказом
Армия Оружие
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
00:43
На Украине обвинили новую страну в предательстве
В мире Европа
03:44
Пока вы не уснули: Москва ударит Минск по карману
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение