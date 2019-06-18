Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам хотят с 2021 года разрешить поступать в вузы онлайн 

РИА Новости + ещё 1 46 минут назад
Фото: CC0 / Pexels /
Россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги — суперсервиса, рассказал РИА Новости заместитель генерального директора организации "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов.
По его словам, рабочая группа по госуправлению при АНО "Цифровая экономика" рассмотрела большой объем проектов, которые "перенесут в онлайн те действия, которые до сих пор требуют от нас физических перемещений и затрат времени".
"Среди них — поступление в вуз онлайн. Суперсервис предполагает создание единого портала образовательных программ, чтобы можно было удобно их искать и сравнивать. Главное, портал будет включать в себя онлайн-сбор документов в электронном виде, требуемых для поступления, включая заявление. В некоторых случаях будет возможно и дистанционное прохождение вступительных экзаменов, если будет обеспечено соответствующее дистанционное наблюдение", — рассказал Тер-Степанов.
"Отдельные компоненты суперсервиса по плану федпроекта "Госуправление" начнут использоваться в приемной кампании 2021 года, а в 2022 году планируется запустить пилотный проект", — сообщил он.
Перечень из 25 первоочередных суперсервисов в марте был утвержден президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию. Суперсервисы будут покрывать около 95% всех взаимодействий граждан с государством.
Так, например, в рамках суперсервиса "Рождение ребенка" только по электронному заявлению от родителей будет предоставляться весь необходимый набор услуг: регистрация рождения, получение полиса ОМС, пособий, регистрация ребенка по месту жительства родителей и т.д. Для получения этих услуг не нужно будет лично посещать госорганы или иные организации. Ведомства, ответственные за эти услуги, до конца мая должны были разработать целевые модели суперсервислв и "дорожные карты".
Последние новости
Cтало известно, как чувствует себя Алибасов после выписки В Москве госпитализирован актер Александр Калягин Эксперт рассказал, какие лекарства ни от чего не лечат
Комментарии
Образование , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский определился с санкциями против РФ50
Тимошенко уличила Гройсмана в коррупции5
Пользователи WhatsApp столкнулись с проблемами
Россиянам грозит новый штраф16
Раскрыта правда об «обитателях-мутантах» в Москве-реке
Видео
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Европа
02:15
Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон
Общество
03:51
Су-27 перехватили бомбардировщики США
Армия Оружие
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
03:44
Пока вы не уснули: Москва ударит Минск по карману
В мире
00:53
Вечеринка россиян закончилась дракой с полицией
Криминал Происшествия
00:57
Пилотов сгоревшего SSJ боятся сажать за штурвал
Происшествия Катастрофы
00:36
МИД Армении вызвал посла России
Политика СНГ
01:43
Экс-президент Египта Мурси умер в суде
В мире Африка
00:41
В больнице опровергли выписку Алибасова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение