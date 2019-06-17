Кудрин призвал увеличить расходы на образование

"Нам нужно существенно увеличить финансирование образования. Например, мы тратим на это 3,6% ВВП, а мир, инновационные страны Швеция, Германия тратят от 5 до 7% ВВП. Они не боятся в два раза больше тратить. Сегодня инвестиции в человека самые эффективные, и будут более эффективные чем нефть и другие", — сказал Кудрин в эфире телепрограммы "Познер" на Первом канале.

Он добавил, что в России уменьшается число работающих, наблюдается дефицит рабочей силы.

"У нас скорее дефицит рабочей силы. У нас это поколение — те, кто выходит на пенсию, — это еще те, кто учился в советских вузах на инженеров, они востребованы. Хотя в таком возрасте есть сложности, здесь нужна помощь государства", — отметил Кудрин.

По словам главы Счетной палаты, если в России не повышать пенсионный возраст, то не удастся гарантировать выходящим на заслуженный отдых даже 30% от прежнего дохода.

"При выходе на пенсию гражданин получает 30% от своей предыдущей заработной платы. Мы должны, поставили цель до 40% поднять в течение нескольких лет. Пенсионная реформа идет не за один год, а за 10 лет", — отметил он.

Кудрин добавил, что смысл изменений в пенсионное законодательство в том, чтобы "больше ресурсов перераспределить тем, кто реально уже не может работать, более старшему поколению".