В Подмосковье запустили интернет-портал для абитуриентов

Информационный ресурс для абитуриентов "Учись и работай в Подмосковье " запущен в Московской области, говорится в пресс-релизе регионального министерства образования.

"Это — удобный ресурс для абитуриентов. На сайте можно выбрать место для обучения по различным критериям, будь то направление подготовки или территориальное месторасположение образовательного учреждения. Совсем скоро в регионе стартует приемная кампания. Мы ждем в ряды подмосковных студентов новых ребят", — цитирует пресс-служба зампредседателя правительства Подмосковья — регионального министра образования Ольгу Забралову.

Отмечается, что на сайте student.mosreg.ru собрана необходимая для абитуриентов информация обо всех подмосковных колледжах и вузах с их адресами и контактными телефонами, а также перечнем специальностей и направлений.