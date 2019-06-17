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Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщил телеканал «360» со ссылкой на директора школы Нину Меланьину.
Меланьина рассказала, что работа школьника не прошла сканирование, хотя у него была обыкновенная черная гелевая ручка. Ученик купил ее в магазине товаров, где «все продается для ЕГЭ». «Причем титульный лист у него просканировался, а сама работа почему-то не прошла скан», — отметила директор. У остальных выпускников таких проблем на экзамене не возникло.
«Ему предложили два варианта: или, хочешь, переписывай работу, или будут находить его работу и проверять», — добавила директор.
Сам молодой человек опасается, что может получить такую же оценку по русскому, потому что заполнял работу той же ручкой. Об этом Яровой рассказал изданию «Мел». Он также переживает, что поступление в вуз придется отложить на год. Как пишет 1RRE, школьник подал заявление на апелляцию.
С начала основного периода сдачи ЕГЭ из аудиторий удалили 522 школьника за нарушения правил. У 223 выпускников нашли запрещенные на экзамене смартфоны, а 219 учащихся пронесли с собой шпаргалки. Сразу после экзаменов 14 человек опубликовали в интернете свои варианты заданий, их личности уже установлены. Результаты нарушителей аннулировали, они смогут пересдать экзамен только в 2020 году.
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Образование , Общество , Артем Яровой , Астрахань
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