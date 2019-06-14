Российских школьников предложили избавить от тяжелых ранцев с книгами

Российские школьники через пять лет перестанут носить в школу тяжелые ранцы с учебниками, тратить время на поиск расписания и стоять в очереди в гардероб или школьную библиотеку — необходимые для этого меры прописаны в концепции по оптимизации работы предприятий социальной сферы, рассказал глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.

Концепция, которую центр разрабатывает в рамках национального проекта по повышению производительности труда, будет, по словам Соломона, утверждена правительством в конце года. Концепция будет направлена на повышение качества услуг во всех объектах социальной сферы, объяснил он.

"К примеру, сейчас дети стоят в очереди в раздевалку семь минут, мы оптимизируем процессы, и время сократится до двух минут. Ребёнок не должен тратить полезное время на поиск расписания — оно должно быть в планшете или размещено на всех этажах. Не больше трёх минут должно уходить на то, чтобы зайти в школу, раздеться и пройти в класс. Ребенок не должен носить на себе ранец весом в несколько килограммов, например в зарубежных школах предусмотрены индивидуальные шкафчики под эти цели", — сказал собеседник.

Еще один пример оптимизации — ускорение процессов в школьной библиотеке. "Раньше у ученика уходило около 15 минут на очередь в библиотеке за книгой, которой может и не быть в наличии. Сейчас ученик может на планшете заказать книгу, узнать, есть ли она, и потратить одну минуту на то, чтобы забрать её", — пояснил Соломон.

Он подчеркнул, что улучшения, которые предусмотрены концепцией, не касаются содержания образовательного процесса или методов лечения. "Мы берем другие процессы. Врачи лучше других знают, что такое простаивание скорой помощи в пробке, затраты времени на сбор анализов, когда счёт идёт на секунды, и от этого зависит человеческая жизнь. Мы уже начали переговоры с профильными министерствами", — заявил эксперт.