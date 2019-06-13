В Минобрнауки рассказали о переводе дипломов вузов в электронный формат

Российские вузы планируют к 2021 году начать выдавать дипломы в электронном виде, доступ к которым будет у работодателей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки

"К 2021 году российские вузы планируют начать выдачу выпускникам цифровых документов об образовании. Новую модель уже в 2019 году опробуют в пяти университетах. Еще в 15 высших учебных заведениях она пройдет обкатку в 2020-м", — говорится в публикации.

Как уточнили в пресс-службе Минобрнауки, такой диплом станет частью цифрового портфолио, где будут учтены практики, спортивные достижения, участие в научных исследованиях, а также курсы повышения квалификации. Типовое техническое решение для цифровых резюме внедрят уже в этом году на сайте "Современная цифровая образовательная среда", а в дальнейшем эти решения будут развиваться в рамках создания цифровых университетов, отметили в ведомстве.

Предполагается, что к цифровому портфолио с электронным дипломом и другими достижениями гражданина будут иметь доступ работодатели, добавили в Минобрнауки.