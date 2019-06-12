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«Пушкинский диктант» впервые состоялся в Нью-Йорке 

Вечерняя Москва 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
«Пушкинский диктант» состоялся в США. В нем принимали участие как россияне, так и англоязычные американцы.
Сообщается, что мероприятие в честь великого поэта было впервые организовано в Нью-Йорке.
— В нашем первом диктанте приняли участие почти 40 человек в возрасте от 18 до 70 лет, среди которых шесть человек писали вариант теста «Русский как иностранный», — уточнила ТАСС вице-президент общества «Русская молодежь Америки» Марина Иванникова.
По ее словам, жители Нью-Йорка с большим интересом участвовали в диктанте. Акция мало рекламировалась.
Добавим, что «Пушкинский диктант» пройдет в Нью-Йорке и в следующем году.
220-летие Пушкина отмечали в 2019 году 6 июня. Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799 году. Он был русским поэтом, драматургом, одним из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века. Ушел из жизни в 1837 году.
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Образование , Общество , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк , США
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