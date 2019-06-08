Госдума уточнит функции Минобра и Минпросвета

В связи с преобразованием Министерства образования и науки в Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования необходимо внести изменения в ряд законодательных актов. Эти поправки уже внесены в Госдуму Правительством, а рассмотреть их в первом чтении депутаты планируют на одном из пленарных заседаний в июне.

Преобразование ведомства произошло согласно указу Президента России «О структуре федеральных органов исполнительной власти» от 15 мая 2018 года.

Сегодня Министерство просвещения выполняет функции в сфере общего, среднего и дополнительного профессионального образования, а также профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, опеки и попечительства несовершеннолетних.

А Министерство науки и высшего образования занимается вопросами в сфере высшего и дополнительного профессионального образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также нанотехнологий.

Поправки, в частности, вносятся и в Трудовой кодекс РФ.