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Материальную помощь студентам хотят освободить от НДФЛ 

Парламентская газета 5 часов назад
Фото: ТАСС
Материальная помощь нуждающимся студентам и аспирантам, которую оказывают вузы и колледжи, могут освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в том случае, если сумма выплат не превышает 4 тысячи рублей в год. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму, а рассмотреть его в первом чтении планируется на одном из пленарных заседаний в июне.
Автором инициативы стала заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Она отметила, что сегодня материальная помощь в сумме не более 4 тысяч рублей в год, оказываемая работодателями своим работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту, освобождается от налогообложения. «Также не подлежат налогообложению стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений вузов и ряду других категорий», — уточнила парламентарий.
По ее словам, несправедливо, что материальная помощь нуждающимся студентам при этом облагается налогом, хотя по своей правовой природе, материальная помощь, оказываемая обучающимся, не отличается от стипендии и материальной помощи сотрудникам.
В законе «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета выделяются средства, в частности, на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам и аспирантам в размере двадцати пяти процентов, предусматриваемого им размера части стипендиального фонда.
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Комментарии
Образование , Ирина Яровая , Госдума
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