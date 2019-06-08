Материальную помощь студентам хотят освободить от НДФЛ

Материальная помощь нуждающимся студентам и аспирантам, которую оказывают вузы и колледжи, могут освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в том случае, если сумма выплат не превышает 4 тысячи рублей в год. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму , а рассмотреть его в первом чтении планируется на одном из пленарных заседаний в июне.

Автором инициативы стала заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая . Она отметила, что сегодня материальная помощь в сумме не более 4 тысяч рублей в год, оказываемая работодателями своим работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту, освобождается от налогообложения. «Также не подлежат налогообложению стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений вузов и ряду других категорий», — уточнила парламентарий.

По ее словам, несправедливо, что материальная помощь нуждающимся студентам при этом облагается налогом, хотя по своей правовой природе, материальная помощь, оказываемая обучающимся, не отличается от стипендии и материальной помощи сотрудникам.

В законе «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета выделяются средства, в частности, на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам и аспирантам в размере двадцати пяти процентов, предусматриваемого им размера части стипендиального фонда.