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Какие вузы могут самостоятельно присуждать учёные степени 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: PIXABAY.COM
Высшим учебным заведениям больше не нужно иметь диссертационный совет, чтобы самостоятельно присуждать учёные степени. Критерии включения вузов в список организаций, которым предоставят такое право, уточнены постановлением Правительства. Документ вступает в силу 6 июня.
Упразднение нормы о наличии диссертационного совета обеспечит равные условия для вузов, уверены в кабмине.
Кроме того, теперь для получения такого права вузам нужно иметь в числе обучающихся не менее 5 процентов студентов, проходящих аспирантуру, ординатуру и стажировку. Раньше порог был выше — 20 процентов, и учитывались аспиранты и магистранты.
Дополнен список баз данных, в которых должны индексироваться научные публикации вуза: кроме «Сеть науки» (Web of Science) теперь учитываются также публикации, попавшие в международную базу данных Scopus. Эта база широко используется в гуманитарных, общественных и экономических науках. А значит, учёт публикаций из неё позволит включить в список вузов, которые могут присуждать учёные степени, университеты гуманитарного, общественного и медицинского профилей, отмечают в кабмине.
Сегодня самостоятельно присуждать учёные степени могут 4 научные организации и 21 вуз, в том числе МГИМО, МИСиС, МФТИ, РУДН, РАНХиГС, МГУ и СПбГУ.
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Комментарии
Образование , МГУ , РУДН , МГИМО , РАНХиГС
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