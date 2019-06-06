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Госдума назвала новое условие досрочного выхода на пенсию 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Москва24
Ещё одна категория россиян сможет выйти на пенсию досрочно. Согласно законопроекту, который внесли в Госдуму, право на это получат отслужившие по призыву россияне.
Авторами документа стали депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Александр Шерин. Суть инициативы состоит в том, чтобы впредь учитывать призывную службу при расчёте страховой пенсии. В настоящее время досрочный выход на пенсию возможен для мужчин со страховым стажем не менее 42 лет и женщин, чей стаж составляет как минимум 37 лет. При этом учитывается только рабочий стаж, но не принимается во внимание срок службы в армии. Это, по мнению авторов закона, может вызвать социальную напряжённость.
Чтобы устранить несправедливость, предлагается внести изменение в статью 13 Закона «О страховых пенсиях», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Если документ одобрят, то новая схема расчёта страхового стажа для бывших солдат может вступить в силу с 1 января 2020 года, передаёт «Российская газета».
Ранее News.ru писал, что россияне смогут рассчитывать на выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины — с 55 лет, а мужчины — с 60 лет. Для этого им нужно заключить договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами. Соответствующий законопроект может вступить в силу уже в 2019 году.
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Комментарии
Образование , Игорь Лебедев , Александр Шерин , Ярослав Нилов , Госдума , ЛДПР , "Российская газета"
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