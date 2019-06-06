Госдума назвала новое условие досрочного выхода на пенсию

Ещё одна категория россиян сможет выйти на пенсию досрочно. Согласно законопроекту, который внесли в Госдуму , право на это получат отслужившие по призыву россияне.

Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Авторами документа стали депутаты от ЛДПР Александр Шерин . Суть инициативы состоит в том, чтобы впредь учитывать призывную службу при расчёте страховой пенсии. В настоящее время досрочный выход на пенсию возможен для мужчин со страховым стажем не менее 42 лет и женщин, чей стаж составляет как минимум 37 лет. При этом учитывается только рабочий стаж, но не принимается во внимание срок службы в армии. Это, по мнению авторов закона, может вызвать социальную напряжённость.

Чтобы устранить несправедливость, предлагается внести изменение в статью 13 Закона «О страховых пенсиях», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Если документ одобрят, то новая схема расчёта страхового стажа для бывших солдат может вступить в силу с 1 января 2020 года, передаёт «Российская газета».

Ранее News.ru писал, что россияне смогут рассчитывать на выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины — с 55 лет, а мужчины — с 60 лет. Для этого им нужно заключить договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами. Соответствующий законопроект может вступить в силу уже в 2019 году.