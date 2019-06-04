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Подмосковные школьники написали ГИА 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
4 июня свыше 50 тысяч девятиклассников Московской области выполнили задания государственной итоговой аттестации (ГИА). Об этом сообщила первый зампред правительства Подмосковья — министр образования региона Ольга Забралова, передает телеканал "360".
Как отметила первый зампред областного правительства, экзамены были организованы в 600 пунктах проведения.
"Больше всего ребят сдавали сегодня географию — более 24 тысяч, также популярна информатика и ИКТ: почти 18 тысяч человек выбрали предмет. За ходом проведения экзаменов наблюдали 944 аккредитованных общественных наблюдателя и 11 онлайн-наблюдателей в ситуационном центре Московской области. Экзамены прошли в рабочем режиме. Впереди еще сдача второго обязательного предмета — математики. Экзамен состоится 6 июня", — добавила Забралова.
Результаты экзамена по химии, информатике и ИКТ, географии, обществознанию будут известны не позднее 18 июня.
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Образование , Общество , Московская область
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