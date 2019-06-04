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Порядок зачисления детей в школу могут изменить 

Парламентская газета 46 минут назад
Фото: ТАСС
В России у младших школьников может появиться приоритетное право зачисления в ту же школу, где учатся их старшие братья и сестры. Соответствующие поправки в Семейный кодекс разработали и внесли в Госдуму депутаты палаты в мае. Инициативу планируется обсудить 4 июня на заседании президентского Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под председательством главы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
Он же стал одним из авторов инициативы, отметив, что те дети, которые проживают в одной семье и имеют общее место жительства, должны иметь право преимущественного приёма на обучение по программам начального общего образования в школы, где обучаются их братья и сестры.
«Сложности с зачислением младших детей в ту же школу, в которой обучаются их братья и сестры, существуют давно и во многих регионах. В некоторых из них ситуацию смогли изменить на местном уровне, например, в Тверской области, в Санкт-Петербурге. Однако на федеральном уровне проблема не решена, хотя такие попытки предпринимались неоднократно», — сказал депутат.
По его словам, семьи, имеющие двух и более детей школьного возраста, нередко сталкиваются с проблемами устройства детей на обучение в одну школу: «Это создаёт очевидные неудобства, как для детей, так и их родителей, и не способствует укреплению семьи».
Как отметил законодатель, если в семье даже два ребёнка учатся в разных школах, доставить их к началу занятий в разные учебные учреждения, зачастую значительно отдалённые друг от друга, довольно сложно.
Сейчас по закону «Об образовании» детей принимают в школу, учитывая их проживание на закрепленной за организацией территории и количество мест.
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Комментарии
Образование , Павел Крашенинников , Госдума , Конституционный комитет Госдумы
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