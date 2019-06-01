Хакеры атаковали ЕГЭ

Информационные системы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) два дня подряд подвергаются DDoS-атакам. Об этом в субботу, 1 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Рособрнадзор

По словам главы ведомства Сергея Кравцова, атаки начались 31 мая после завершения экзаменов. «Никаких проблем для организаторов и участников экзаменов они не вызвали», — подчеркнул он.

Рособрнадзор передал все материалы об атаке в правоохранительные органы

Хакеры пытались вывести из строя интернет-ресурсы Рособрнадзора и подведомственных организаций. «Атака не помешала обработке результатов по итогам прошедших госэкзаменов», — отметили в ведомстве.

31 мая прошли ЕГЭ по истории и химии.