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Хакеры атаковали ЕГЭ 

Lenta.ru + ещё 18 14 часов назад
Фото: Lenta.ru
Информационные системы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) два дня подряд подвергаются DDoS-атакам. Об этом в субботу, 1 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Рособрнадзор.
По словам главы ведомства Сергея Кравцова, атаки начались 31 мая после завершения экзаменов. «Никаких проблем для организаторов и участников экзаменов они не вызвали», — подчеркнул он.
Рособрнадзор передал все материалы об атаке в правоохранительные органы.
Хакеры пытались вывести из строя интернет-ресурсы Рособрнадзора и подведомственных организаций. «Атака не помешала обработке результатов по итогам прошедших госэкзаменов», — отметили в ведомстве.
31 мая прошли ЕГЭ по истории и химии.
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Образование , Рособрнадзор , МВД , Интерфакс
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