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Учитель нецензурно прокомментировал домашнюю работу ученика 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Lenta.ru
В городе Спрингфилд (штат Флорида, США), преподаватель оставил нецензурный комментарий на домашней работе ученика. Об этом сообщает информационный портал WJHG-TV.
Мелинда Смит (Melinda Smith) была шокирована, когда ее сын вернулся из школы и принес домой тетрадь, в которой учитель написал над его домашней работой «Что за …?». Мать мальчика посчитала такой поступок некорректным и попросила педагога объяснить свои действия. Он отказался публично комментировать ситуацию.
Директор средней Резерфордской школы, Кой Пилсон (Coy Pilson) заявил, что они разбираются в произошедшем и не хотят раскрывать имя своего сотрудника. По его словам, была проведена воспитательная беседа, после которой учитель извинился за случившееся и признал свою вину.
«Все учителя в Резерфордской средней школе — заботливые и любящие профессионалы, но также и люди, которые совершают ошибки. Но мы стараемся исправлять их двигаться вперед», — отметил Пилсон.
Неизвестно, какие дальнейшие меры будут приняты по отношению к этому преподавателю.
В конце марта сообщалось, что в Китае наказана учительница музыки, которая заставила второклассников избивать самих себя в наказание за плохое поведение. Жалобы родителей вынудили окружное образовательное бюро провести расследование. Когда сообщения об экзекуции подтвердились, учительнице вынесли предупреждение, на неопределенный срок отстранили от работы с детьми и лишили жалования за два месяца.
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