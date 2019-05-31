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Россия потратит несколько миллиардов на «мягкую силу» 

Lenta.ru + ещё 1 32 минуты назад
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Траты России на распространение и продвижение русского языка в мире удвоятся. Об этом говорится в документах Министерства просвещения, передает газета «Известия».
Согласно документам, с 2019 по 2025 год на эти цели Россия потратит 7,4 миллиарда рублей. В рамках программы планируется увеличить число говорящих на русском языке, создать центры по продвижению русского языка в других странах, а также вовлечь больше иностранцев в мероприятия.
Кроме того, программа подразумевает поддержку изучения русского языка в сети, русских школ за границей, а также отбор иностранцев для обучения в российских вузах, курсы повышения квалификации, выпуск учебников и словарей.
Кроме Минпросвещения продвижением русского языка будут заниматься Рособрнадзор и Россотрудничество. Отмечается, что предыдущий проект, рассчитанный на 2015-2020 годы обошелся в 3,7 миллиарда рублей.
На данный момент на русском языке говорят около 290 миллионов человек в мире. Он находится на шестом месте среди всех языков мира по общей численности говорящих
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Образование , Рособрнадзор , газета "Известия"
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