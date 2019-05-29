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Генпрокуратура проведет масштабную проверку российских школ
РИА Новости
8 часов назад
Комментарии
Генпрокуратура
устроит масштабную проверку российских школ, оценит уровень безопасности, качество питания и профилактику преступности — Чайка
РИА Новости
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