«Купили огнетушитель»: Чем закончилась проверка «БДСМ‐вечеринки» в приморской школе

Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где во время последнего звонка ученики сняли на видео скандальную вечеринку. С ними были проведены профилактические беседы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя мэрии.

«Завершилась проверка. Просто прошли профилактические беседы, попросили родителей закупить огнетушитель, они согласились», — приводит агентство слова своего собеседника.

По словам директора школы Галины Пугиной, для руководства учебного заведения инцидент исчерпан.

«Мы рассмотрели эту ситуацию, поговорили с родителями, учениками. Наши ребята поняли, что они перешли школьные рамки. Думаю, это стало для них уроком, и в будущем они будут вести себя более осознанно. Для нас инцидент полностью исчерпан», — сказал Пугина.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, директор школы продолжает работать и в настоящее время готовится к проведению ЕГЭ.

Скандал вокруг школы Владивостока разгорелся после снятой видеозаписи, где переодетые в разные костюмы ученики пускают разноцветный дым, танцуют и громко скандируют. При этом, трое юношей были переодеты в костюмы «зайчиков», а их лица скрывали черные маски. Еще одна девушка пришла на вечеринку в форме сотрудницы полиции.

Ранее в самой школе рассказали, что директор школы Галина Пугина написала заявление об увольнении по собственному желанию. В учебном заведении была инициирована внутренняя проверка.