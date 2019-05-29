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«Купили огнетушитель»: Чем закончилась проверка «БДСМ‐вечеринки» в приморской школе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Социальные сети
Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где во время последнего звонка ученики сняли на видео скандальную вечеринку. С ними были проведены профилактические беседы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя мэрии.
«Завершилась проверка. Просто прошли профилактические беседы, попросили родителей закупить огнетушитель, они согласились», — приводит агентство слова своего собеседника.
По словам директора школы Галины Пугиной, для руководства учебного заведения инцидент исчерпан.
«Мы рассмотрели эту ситуацию, поговорили с родителями, учениками. Наши ребята поняли, что они перешли школьные рамки. Думаю, это стало для них уроком, и в будущем они будут вести себя более осознанно. Для нас инцидент полностью исчерпан», — сказал Пугина.
Как уточнили в пресс-службе мэрии, директор школы продолжает работать и в настоящее время готовится к проведению ЕГЭ.
Скандал вокруг школы Владивостока разгорелся после снятой видеозаписи, где переодетые в разные костюмы ученики пускают разноцветный дым, танцуют и громко скандируют. При этом, трое юношей были переодеты в костюмы «зайчиков», а их лица скрывали черные маски. Еще одна девушка пришла на вечеринку в форме сотрудницы полиции.
Ранее в самой школе рассказали, что директор школы Галина Пугина написала заявление об увольнении по собственному желанию. В учебном заведении была инициирована внутренняя проверка.
Скандальной вечеринкой заинтересовались и в МВД. В ведомстве отметили факт «незаконного ношения форменной одежды со знаками различия с символикой правоохранительных органов». Власти Приморья назвали подобное поведение школьников на территории учебного заведения недопустимым.
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Комментарии3
Образование , Происшествия , МВД , Владивосток
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