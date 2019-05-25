В России во второй раз прошел химический диктант

45 минут и 25 вопросов. Многие из них связаны с ролью химии в нашей жизни, в том числе, повседневной. Так выглядел химический диктант для тех, кто заполнял бумажный опросник. Организаторы уверяли, что никаких специальных знаний не требовалось: чтобы найти правильный ответ, нужно только знать школьную программу и проявить немного смекалки.

Были вопросы не очень сложные, например — какой газ выделяют дрожжи при выдержке теста. Многие и без подсказок ответят, что углекислый. Были вопросы и посложнее, и даже люди с профильным образованием не всегда могли с ними справиться. Так, в прошлом году президент Российского союза химиков Виктор Иванов признался, что на два вопроса он ответить не смог.

В этом году часть вопросов была связана с периодическим законом. Говорит ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева, доктор химических наук Александр Мажуга.

Александр Мажуга ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева «В этом году химический диктант связан с празднованием 150-летия открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и составления периодической таблицы. Конечно же, были вопросы, связанные с этим. Был вопрос, посвященный тому, какие химические элементы предсказал Менделеев».

Правильный ответ — галлий.

Своими впечатлениями от участия в химическом диктанте поделился выпускник химфака МГУ Матвей Юдов.

Матвей Юдов поделился выпускник химфака МГУ «Это как некое развлечение можно вполне воспринимать, потому что, ну, это как некая телевикторина. Люди очень любят узнавать о себе что-то новое, проверять себя, понимать, насколько они сильны в том или ином вопросе. И, в общем-то, просто себя отчасти развлечь. Все люди, которые там присутствовали в аудитории и писали этот диктант, всем это было в радость. Никто туда не шел из-под палки и никто, так сказать, от этого не страдал. Все получали удовольствие».

Цель организаторов Всероссийского химического диктанта — популяризация химии. В первую очередь, среди молодежи. А спрос на специалистов-химиков в России растет, отмечает ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга.

«Я могу сказать по нашему университету, студенты на IV курсе, они примерно представляют, куда они пойдут работать, потому что за талантливыми выпускниками всегда работодатель уже сейчас борется. Это связано с тем, что появляется много новых химических производств. И, наверное, производства там открываются не сказать, что каждую неделю, но несколько производств в месяц точно открывается. А на производстве должны работать квалифицированные специалисты. Если мы говорим про ребят, которые идут заниматься наукой, то большая часть наших выпускников идут работать в Российскую академию наук , очень мало выпускников сейчас уезжают за границу».

Всем участникам химического диктанта выдали сертификат. Для большинства это примерно то же, что и грамота — можно повесить в рамку на стену и любоваться. Но в ряде регионов выпускники школ, участвовавших в химическом диктанте, могут получить несколько дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в ВУЗ.