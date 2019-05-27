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Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ 

ТАСС + ещё 31 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников текущего года. В этот день 52 тыс. из них будут сдавать ЕГЭ по литературе и более 22 тыс. — по географии, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Рособрнадзора.
"Экзамены по географии и литературе открывают 27 мая проведение основного периода ЕГЭ 2019 года. Заявления на участие в ЕГЭ по литературе подали почти 54 тыс. человек, из них 52 тыс. — выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ по этому предмету будет задействовано 1766 пунктов проведения экзаменов (ППЭ)", — говорится в сообщении.
Работа по литературе состоит из двух частей и включает 17 заданий. На ее выполнение отводится три часа 55 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по литературе — 32.
Почти 24 тыс. человек в этот день будут сдавать ЕГЭ по географии, из них 22,5 тыс. — выпускники 2019 года. Сдача будет проходить в 1523 экзаменационных пунктах. Работа состоит из двух частей, включающих 34 задания, а на ее выполнение отводится три часа.
"Участники ЕГЭ по географии могут пользоваться на экзамене линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии — 37", — отметили в пресс-службе. Свои результаты участники ЕГЭ по географии и литературе узнают не позднее 11 июня.
Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. На участие в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. — выпускники текущего года.
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Образование , Рособрнадзор
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