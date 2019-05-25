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В Приморье оштрафуют родителей одной из участниц скандального выпускного 

Р-Спорт + ещё 4 1 час назад
Фото: Кадр видео
Родители ученицы, которая пришла на выпускной в школе Владивостока в форме полицейского, будут оштрафованы, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.
В соцсетях и местных СМИ распространяется видео, снятое у школы во Владивостоке. На нем видно, как десятки переодетых в разные костюмы учеников устроили праздник: они пускают разноцветный дым, танцуют и громко скандируют, позже в школе они распыляют огнетушитель. Трое из юношей одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек — в форму полицейского.
Ранее в школе РИА Новости рассказали, что директор написала заявление об увольнении по собственному желанию, в учебном заведении идет внутренняя проверка. Кроме того, из-за "незаконного ношение форменной одежды со знаками различия с символикой правоохранительных органов" проверку проводит УМВД города. Власти Приморья заявили, что подобное поведение учеников на территории школы недопустимо, со всеми участниками и их родителями пройдет разъяснительная работа, к школе применят меры воздействия, с охранной организацией проведут отдельную работу
"Будут оштрафованы ее родители", — сообщили в УМВД.
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Комментарии2
Образование , Происшествия , МВД , РИА Новости , Владивосток , Приморский Край
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