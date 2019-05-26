Выпускница школы во Владивостоке после скандала призвала поддержать директора

Выпускница школы №74 во Владивостоке , где ученики пришли в БДСМ-костюмах на мероприятие, посвященное окончанию школы, призвала всех поддержать директора учебного заведения.

"Галина Федотовна (Пугина, директор) — учитель, организатор, директор, которого я знаю с детства, с моих 6 лет… Педагогов такого уровня во Владивостоке можно пересчитать по пальцам одной руки. Увольнения таких специалистов нельзя допускать", — написала девушка в группе «Мы из Владивостока» в Facebook.

Она подчеркнула, что не хотела бы оценивать видео выпускников.

"Очень несправедливо, что хорошая школа, грамотные профессиональные учителя не по своей вине стали героями всех топовых новостей в СМИ по той причине, которую они явно не заслужили", — отметила девушка.

Скандал разгорелся в начале недели. На традиционный день самоуправления несколько одиннадцатиклассников пришли в шортах с подтяжками на голое тело и масках с заячьими ушами, а одна из девушек — в полицейской форме. Видео, распространившееся в социальных сетях, завершается распылением огнетушителя в актовом зале.

После данного инцидента директор школы написала заявление об увольнении по собственному желанию. Одному из местных новостных порталов женщина заявила, что выпускники «опозорили школу на всю страну». Из-за этого у нее «не оказалось сил работать».

Родителей ученицы, которая пришла на мероприятие в полицейской форме, оштрафуют. За незаконное ношение форменной предусмотрен штраф от тысячи до полутора тысяч рублей.

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев ранее призвал не винить школьников за участие во флешмобе во Владивостоке.