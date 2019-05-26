Выпускница школы во Владивостоке после скандала призвала поддержать директора 

Выпускница школы №74 во Владивостоке, где ученики пришли в БДСМ-костюмах на мероприятие, посвященное окончанию школы, призвала всех поддержать директора учебного заведения.
"Галина Федотовна (Пугина, директор) — учитель, организатор, директор, которого я знаю с детства, с моих 6 лет… Педагогов такого уровня во Владивостоке можно пересчитать по пальцам одной руки. Увольнения таких специалистов нельзя допускать", — написала девушка в группе «Мы из Владивостока» в Facebook.
Она подчеркнула, что не хотела бы оценивать видео выпускников.
"Очень несправедливо, что хорошая школа, грамотные профессиональные учителя не по своей вине стали героями всех топовых новостей в СМИ по той причине, которую они явно не заслужили", — отметила девушка.
Скандал разгорелся в начале недели. На традиционный день самоуправления несколько одиннадцатиклассников пришли в шортах с подтяжками на голое тело и масках с заячьими ушами, а одна из девушек — в полицейской форме. Видео, распространившееся в социальных сетях, завершается распылением огнетушителя в актовом зале.
После данного инцидента директор школы написала заявление об увольнении по собственному желанию. Одному из местных новостных порталов женщина заявила, что выпускники «опозорили школу на всю страну». Из-за этого у нее «не оказалось сил работать».
Родителей ученицы, которая пришла на мероприятие в полицейской форме, оштрафуют. За незаконное ношение форменной предусмотрен штраф от тысячи до полутора тысяч рублей.
Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев ранее призвал не винить школьников за участие во флешмобе во Владивостоке.
Еще один курьезный случай произошел во Владивостоке днем ранее. Мэр Олег Гуменюк на последнем звонке пообещал проводить выпускников «в последний путь».