После вечеринки в школе Владивостока оштрафуют родителей одной школьницы

Родителей выпускницы, которая во Владивостоке пришла на вечеринку в школу в полицейской форме, оштрафуют, сообщили ТАСС в приморском управлении МВД . Там уточнили, что семье грозит штраф до полутора тысяч рублей. Будут ли какие-либо меры в отношении других участников праздника по случаю окончания школы, в полиции не уточнили.

Проверка началась после появления в соцсетях видео, где запечатлена вечеринка во дворе учебного заведения №74 Владивостока, которая прошла за день до последнего звонка. Школьники на видео в костюмах, в том числе, с голым торсом. Одна из учениц нарядилась в сотрудника ОМОНа, другая была в полицейской форме. Подростки танцевали, зажигали дымовые шашки и распыляли содержимое огнетушителя. Ранее Министерство просвещения России осудило акцию школьников и сочло ее неприемлемой. Личности участников инцидента уже установили. Форму сотрудника правоохранительных органов приобрели в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия.

Праздник разрешила администрация школы. Как рассказала ТАСС директор Галина Пугина, из-за инцидента она рассматривает возможность увольнения. Он добавила, что фотосессию школьники сделали за день до последнего звонка, когда делали фото для общего школьного альбома. Ученики пришли в обычной одежде, но, когда занятия закончились, они сняли футболки, под которыми оказались эти наряды.