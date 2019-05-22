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АСИ запустило целевой отбор образовательных проектов 

ТАСС + ещё 3 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Агентство стратегических инициатив (АСИ) начало принимать заявки на участие в целевом отборе образовательных проектов, сообщили в среду в пресс-службе АСИ.
"Агентство стратегических инициатив (АСИ) проводит первый целевой отбор проектов по теме "100 лидеров развития новых подходов в образовании", он продлится до 22 июня. Задача отбора — поддержать лидерские сообщества, практики, модели и платформы по развитию образования в России", — говорится в сообщении.
Для участия в отборе проект должен находится в пилотной стадии или на этапе реализации. Как добавили в пресс-службе, он также должен "быть актуальным, конкурентным и предлагать новые пути развития образования". Отмечается, что целевой отбор проводится по трем направлениям: "Навыки будущего", "Новые технологии в образовании", "Региональные управленческие команды".
Блок "Навыки будущего" будет включать проекты по развитию финансовой, правовой и предпринимательской грамотности, креативности, критического мышления. В нем также могут участвовать проекты по направлениям "Кадры для цифровой экономики", "Атлас новых профессий" и инициативы Future Skills движения "Молодые профессионалы".
По направлению "Новые технологии в образовании" АСИ будет отбирать проекты, связанные с профориентацией детей и молодежи, наставничеством в образовании и предпринимательстве, а также сетевым, проектным и персонифицированным обучением. По третьему направлению будут рассматриваться проекты, которые касаются управления системами образования, подготовки кадров для экономики регионов, взаимодействия образования с бизнесом.
"Наша инициатива обращена к лидерам развития образования — основателям стартапов, активистам педагогических и родительских сообществ, управленческим командам в регионах России. Мы надеемся, что отобранные агентством проекты помогут дать ответы на вызовы современной цифровой экономики и поспособствуют развитию региональной системы образования", — приводят в сообщении слова гендиректора АСИ Светланы Чупшевой.
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Образование , Общество , Агентство стратегических инициатив
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