АСИ запустило целевой отбор образовательных проектов

Агентство стратегических инициатив (АСИ) начало принимать заявки на участие в целевом отборе образовательных проектов, сообщили в среду в пресс-службе АСИ.

"Агентство стратегических инициатив (АСИ) проводит первый целевой отбор проектов по теме "100 лидеров развития новых подходов в образовании", он продлится до 22 июня. Задача отбора — поддержать лидерские сообщества, практики, модели и платформы по развитию образования в России", — говорится в сообщении.

Для участия в отборе проект должен находится в пилотной стадии или на этапе реализации. Как добавили в пресс-службе, он также должен "быть актуальным, конкурентным и предлагать новые пути развития образования". Отмечается, что целевой отбор проводится по трем направлениям: "Навыки будущего", "Новые технологии в образовании", "Региональные управленческие команды".

Блок "Навыки будущего" будет включать проекты по развитию финансовой, правовой и предпринимательской грамотности, креативности, критического мышления. В нем также могут участвовать проекты по направлениям "Кадры для цифровой экономики", "Атлас новых профессий" и инициативы Future Skills движения "Молодые профессионалы".

По направлению "Новые технологии в образовании" АСИ будет отбирать проекты, связанные с профориентацией детей и молодежи, наставничеством в образовании и предпринимательстве, а также сетевым, проектным и персонифицированным обучением. По третьему направлению будут рассматриваться проекты, которые касаются управления системами образования, подготовки кадров для экономики регионов, взаимодействия образования с бизнесом.