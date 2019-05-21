Воспитателей заставят учить иностранные языки, чтобы приучить детей мигрантов к русскому

В Минпросвещения озаботились обучением детей мигрантов русскому языку с детского сада. В связи с этим на сайте госзакупок объявлен конкурс на подготовку и обучение воспитателей.

В Министерстве просвещения посчитали, что зачастую детям иностранцев, приезжающим в РФ на заработки, тяжело общаться с педагогами и сверстниками в наших детсадах, так как русский язык для них не является родным. В ведомстве хотят организовать образовательную деятельность «основанную на дифференцированном подходе, учитывающем их ментальные характеристики», пишет РБК.

Судя по сайтам госзакупок, программа обучения воспитателей будет длиться три года, на эти цели направят 11,3 млн рублей, при этом половину суммы — 5,4 млн — планируют использовать уже в этом году.

По итогам 2018 года лидерами по поставке рабочей силы в Россию были Таджикистан, Казахстан и Украина, пишет «Лента.ру».