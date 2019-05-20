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Математика и китайский: ЕГЭ ждут изменения 

Рамблер + ещё 14 57 минут назад
Запрет на сдачу двух уровней математики, разрешение на сдачу китайского языка и сканирование работ в присутствии учеников — нововведения на ЕГЭ в 2019 году. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его словам, выбирать два уровня математики было запрещено, так как почти все делали это «на всякий случай».
«Пункты сдачи были наполовину пусты», — рассказал чиновник, уточнив, что благодаря запрету количество задействованных пунктов сдачи сократится вдвое, что снизит и затраты на проведение экзамена.
Разрешили же в 2019-м сдавать китайский язык. В этом году это сделают 289 человек. При этом вузы смогут засчитывать ЕГЭ по китайскому как сдачу иностранного языка лишь в 2020-м, однако результат экзамена действует четыре года.
Кроме того, контрольно-измерительные материалы на ЕГЭ-2019 будут в рамках эксперимента доставлены в восемь субъектов РФ по защищенным каналам интернета. Это позволит провести сканирование уже готовых работ школьников в их присутствии.
Экспериментальными регионами станут Тыва, Мордовия, Тверская, Ивановская, Московская, Смоленская, Ярославская и Ленинградская области.
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Образование , Видео , Рособрнадзор , газета "Известия"
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