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Поручения Путина возродят профессию географа, считает Шойгу 

Р-Спорт + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Поручения Владимира Путина по поддержке географии возродят эту профессию и вернут интерес к ней у школьников и студентов, считает президент Русского географического общества (РГО) министр обороны Сергей Шойгу.
Президент России в четверг поручил правительству совместно с РГО проработать возможность включения географии в число обязательных экзаменов в вузы по ряду специальностей, установил профессиональный праздник День географа (будет отмечаться 18 августа, в день основания Русского географического общества) и почетное звание "Заслуженный географ Российской Федерации".
"Поручения устраняют и еще одну историческую несправедливость. Трудно поверить, но сейчас такой профессии, как географ, в России не существует. Ради любопытства посмотрите официальный список профессий и должностей. В законах нет такого вида деятельности, как "проведение географических исследований", — заявил Шойгу, слова которого приводит РГО.
По его словам, такие бюрократические мелочи мешают географической науке, практическим исследованиям, тормозят их развитие. Как только профессиональный стандарт будет разработан и принят, существование географов "признают" на законодательном уровне.
"А учреждение Дня географа и звания "Почетный географ", конечно же, подчеркнет значимость профессии, повысит статус представителей географической науки. И, конечно же, символично, что Днем географа станет 18 августа — день основания Русского географического общества, старейшей географической организации в стране", — подчеркнул Шойгу.
По его словам, поручения Путина подчеркивают, что география — важнейший, основополагающий предмет школьной программы, базис для университетского образования, залог дальнейшего развития и процветания нашей страны.
"К сожалению, в последнее время многие об этом стали забывать. Хотя, на мой взгляд, очевидно, что для самого большого и крайне разнообразного с точки зрения природных, культурных, национальных особенностей государства мира двойка по географии — это прямой путь к деградации", — отметил Шойгу.
Он также высказался за увеличение количества часов преподавания географии в средней и старшей школе: не меньше двух часов в неделю с шестого класса. "Сегодня география в России непопулярна не только у учеников, но и учителей — часов мало, материально-техническое оснащение, без которого невозможно качественно преподавать географию, слабое, вот и нет очередей на географические факультеты педагогических вузов. А ведь идеальный учитель географии — это не кабинетный педагог, это энтузиаст, который увлекает учеников в походы и экспедиции", — отметил глава РГО.
Такая ситуация явно противоречит стратегии научно-технологического развития России, предполагающей ответы на ряд чисто географических вызовов: демографию, территориальное развитие, освоение Арктики. В РФ просто нет качественных кадров для ее реализации, заключил Шойгу.
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Комментарии1
Образование , Общество , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Русское географическое общество
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