«Жаль, что ты родилась»: учитель оскорбила школьницу

«Жаль, что ты родилась»: на Дальнем Востоке учитель оскорбила школьницу

Учительница школы в Южно-Сахалинске оскорбила ученицу шестого класса во время урока по музыке, сообщает портал "Сахалин Инфо".

На опубликованной изданием аудиозаписи слышно, как педагог называет школьницу, заявившую, что ей не нужна музыка, "дурой" и "дебильной".

"Очень жаль, что твоих предков спасли наши люди, которые воевали. Очень жаль, что ты родилась, а другие не были спасены и сожжены в печах, и они не родились", — добавила женщина.

По словам директора школы, такие случаев в заведении раньше не происходило. Судьбу учительницы решат после служебной проверки.