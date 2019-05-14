«Жаль, что ты родилась»: учитель оскорбила школьницу

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«Жаль, что ты родилась»: на Дальнем Востоке учитель оскорбила школьницу 

РИА Новости 47 минут назад
Учительница школы в Южно-Сахалинске оскорбила ученицу шестого класса во время урока по музыке, сообщает портал "Сахалин Инфо".
На опубликованной изданием аудиозаписи слышно, как педагог называет школьницу, заявившую, что ей не нужна музыка, "дурой" и "дебильной".
"Очень жаль, что твоих предков спасли наши люди, которые воевали. Очень жаль, что ты родилась, а другие не были спасены и сожжены в печах, и они не родились", — добавила женщина.
По словам директора школы, такие случаев в заведении раньше не происходило. Судьбу учительницы решат после служебной проверки.
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Образование , Видео , Общество , Южно-Сахалинск
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