Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проект о праве братьев и сестер учиться в одной школе внесен в ГД 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Госдуму внесен законопроект, который предлагает закрепить право преимущественного приема детей в начальные классы общеобразовательной школы, где уже учатся их братья и сестры. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова главы комитета ГД по законодательству Павла Крашенинникова.
По его словам, этот проект необходим, так как в России на протяжении долгого времени существуют сложности с зачислением младших детей в ту же школу, где учатся их братья и сестры.
Он добавил, что, согласно законодательству, прием в образовательные организации происходит с учетом проживания на той территории, за которой и закреплена конкретная школа. Однако нередко сложно устроить ребенка в школу из-за ограниченного количества мест.
В связи с этим, подчеркнул Крашенинников, дети, которые живут в одной семье и в одной квартире, должны иметь право преимущественного приема в школы, где уже учатся их братья и сестры.
"Данное право связано с фактом проживания детей в одной семье", — заключил Крашенинников.
Ранее были названы причины внезапных смертей российских школьников на уроках.
Газета.Ru: последние новости
Дело возбуждено после захвата учеником заложников в казанской гимназии Российских учителей научат себя вести в соцсетях 20 российских школ запретили ношение хиджабов
Комментарии
Образование , Общество , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сердюков получил новую должность237
Зеленский обнародовал «послание мира» Крыму и Донбассу215
Украина приготовила России «сюрпризы»221
Украина выдвинула ультиматум Европе261
Порошенко рассказал о своем будущем
Видео
Адвокат рассказал о квартирах и деньгах Доренко
Общество
Виновен! Суд принял решение по Зеленскому
В мире Украина
Зеленский обнародовал «послание мира» Крыму и Донбассу
В мире Украина
Украина приготовила России «сюрпризы»
В мире Политика
Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье
Общество
Извините, опоздал. Ученица о захвате заложников в школе
Происшествия
Украина выдвинула ультиматум Европе
В мире Европа
ЧП в школе: подросток взял в заложники класс и учителя
Образование Происшествия
ЧП в школе: как подросток взял заложников
Происшествия Статьи
Трамп захотел встретиться с Путиным
США Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение