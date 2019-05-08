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Власти проверят школьное питание после скандала в Волгограде. «Одни едят кашу, а другие — котлеты с гарниром» 

Ura.Ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: URA.RU
Министерство просвещения проверит питание в школах после жалоб жителей Волгограда на различия в обычном и социальном питании. Родители школьников считают, что в школах нужно закрепить единый рацион для всех детей.
«Планируется провести мониторинг всех регионов для выявления лучших региональных практик. Полученные данные лягут в основу дальнейшего совершенствования систем организации горячего питания на уровне субъектов России, муниципальном уровне и уровне образовательных организаций через формирование единой концепции модели системы организации горячего питания», — пояснили «Коммерсанту» представители ведомства.
Первой на скудное школьное питание льготников пожаловалась Лилит Петросян. В ее петиции, которую подписали более 45 тысяч человек, отмечалось, что «ей приходится объяснять расстроенному и обиженному ребенку, почему он ест кашу, а его одноклассники — котлету с гарниром». По словам женщины, волгоградская администрация перенаправила ее к руководству школы, которое «не увидело» проблем.
В свою очередь, представители пресс-службы администрации Волгограда уточнили, что школьное меню для разных категорий учеников действительно отличается. Проблему, по мнению мэрии, можно решить, если льготники согласятся на дополнительное финансирование питания из личных средств.
«Если родители хотят, чтобы их дети питались лучше, они могут доплатить 20 рублей, и никакой сегрегации, о которой говорит автор петиции, не будет», — уточнили в городской администрации.
Ранее директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева предлагала переложить вопросы организации питания на родителей, напоминает телеканал 360. Чиновница особо подчеркнула, что люди ошибаются, когда думают, что «государство или муниципалитет должны кормить детей».
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Комментарии
Образование , Общество , Ольга Беляева , Телеканал "360° Подмосковье" , Волгоград
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