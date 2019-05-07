Калифорнийский университет в Санта-Барбаре предложил студентам новый курс — "Изучая Марию Шарапову", передает "Советский спорт".
Учащиеся в рамках дисциплины рассмотрят вопросы женственности, глобализации, гендера, расы, истории в мировом спорте на примере развития 5-кратной победительницы турниров "Большого шлема".
Из-за растущего интереса число мест пришлось увеличить с 25 до 30.
"Моя цель — не сделать из студентов экспертов по Шараповой, но позволить им задуматься о смыслах культуры, которую они потребляют. Когда спортсменку дисквалифицировали за допинг в 2016 году, данной проблемой занялись влиятельные организации", — цитирует автора курса профессора Аниту Шталь официальный сайт Женской ассоциации теннисисток WTA.
Ранее Шарапова и Дарья Касаткина сохранили за собой места в рейтинге WTA.