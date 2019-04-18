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Как в Канаде учителя обязаны общаться с учениками 

Ридус 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Какие у вас первые ассоциации со словом «учитель»? Скорее всего — строгость и дисциплина, иногда — раздражение и грубость, а для кого-то и вовсе — унижения и оскорбления.
Наши учителя не имеют хорошей жизни и это отражается на детях и студентах. Все вокруг тупые, класс самый худший за всю историю школы и вообще «вам ничего в будущем не светит». Ну большей части класса уж точно.
Местная методика преподавания совершенно иная. Учителя в первую очередь преподносят себя не как всезнающих богов, а, напротив, как абсолютно равных, не важно ребенок вы, студент или взрослый состоявшийся человек.
Они стараются быть вашим другом и наставником. Во время занятий они ведут себя свободно, могут присесть на стол и отвлечься на 2−3 минуты от темы, чтобы обсудить последние новости или погоду. Уверен, что сегодня многие учителя обсудили с подопечными новый эпизод «Игры престолов».
Местные учителя стараются выявить ваши сильные и слабые места и будут давать рекомендации по поводу того, как улучшить ваши показатели в той или мной области и хвалить за прогресс. Причем не только в учебном, но и в социальном плане. Если они видят, что вы не справляетесь с той или иной вещью (учебной или вы мало общаетесь со сверстниками), то с вами поговорят индивидуально. Но не с целью унизить, а с целью разобраться, почему та или иная вещь доставляет вам проблемы.
Родителям ежеквартально (некоторых школах ежемесячно) предоставляют индивидуальный доклад по ребенку, что у него получается, а что нет и дают рекомендации родителям, ставят цели, которые нужно достигнуть.
У местных учителей нет цели вас загнобить или унизить. Даже если учителя сталкиваются с супер печальными случаями, они все равно постараются по максимуму помочь. Вас стараются замотивировать и вдохновить, поэтому многие дети с удовольствием тут ходят в школы.
В связи с такой системой, дети не выходят из школ и университетов априори озлобленными на жизнь. У них есть понимание того, что они хотят, цели и желание совершенствоваться.
Ну, а дальше уже, как пойдет.
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Образование , Канада
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