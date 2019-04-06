На Воробьёвых горах начнётся наномашиностроение

На Ленинском проспекте в Москве готовится строительство инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьёвы горы». Согласно постановлению Правительства, которое вступает в силу 6 апреля, учреждение будет масштабным: центр расположится на трёх земельных участках общей площадью 175 тысяч квадратных метров.

В документе перечислены направления, по которым будет работать инновационный центр.

Всего их семь:

биомедицина, фармацевтика, медико-биологические исследования и испытания; нанотехнологии исследования новых материалов и наномашиностроение; информационные технологии и математическое моделирование; робототехника, технологии специального назначения и машинного инжиниринга, энергосбережение и эффективное хранение энергии; космические исследования и космонавтика; геономия и экология; междисциплинарные гуманитарные исследования и когнитивные науки.

Как понятно из названия, полномочия по созданию и обеспечению работы инновационного центра предоставлены Московскому государственному университету им. М. В. Ломоносова (МГУ). «Это наш ведущий университет, обладающий очень сильной научной школой, поэтому такой инновационный центр создаётся на его базе», — отмечал ранее премьер-министр Дмитрий Медведев

По словам председателя Правительства, новый центр призван решить три ключевые задачи. Во-первых, привлечь как можно больше талантливых учёных и предпринимателей. Во-вторых, повысить инвестиционную привлекательность исследований и разработок в наиболее «продвинутых» сферах. В-третьих, создать условия для того, чтобы эти разработки были востребованы и активно применялись на практике.

Финансирование ИНТЦ МГУ «Воробьёвы горы» будет из трёх источников: федеральный бюджет, инвесторы и бюджет Москвы.