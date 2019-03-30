Учителя устроили флешмоб в купальниках в поддержку уволенной коллеги из Барнаула

История барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой вызвала широкий общественный резонанс.

Российские учителя поддержали коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, которую вынудили уволиться из школы после публикации в Сети снимков в спортивном купальнике и платье.

Педагоги выкладывают в социальных сетях похожие фотографии под хештегом #УчителяТожеЛюди. Причем Кувшинникову поддержали не только женщины, но и мужчины.

По словам учителей, они отстаивают свое право на личную жизнь и хобби. Стоит отметить. что флешмоб поддержали не только педагоги, но и представители других профессий.

Учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова профессионально занимается зимним плаванием. Она состоит в Алтайской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания России» Кувшинникова неоднократно получала награды за этот вид спорта. Фотографию с одного из соревнований в спортивном закрытом купальнике женщина выложила в Сеть. Она также разместила на своей странице снимок в вечернем платье в поддержку закаливания. Фото вызвало недовольство одной из родительниц и та пожаловалась директору школы. Руководитель учебного заведения предложил педагогу уволиться по собственному желанию.

Когда информация о случившемся просочилась в СМИ, действия директора школы вызвали народный гнев. А Министр образования Алтайского края Максим Костенко пригласил учительницу к себе на прием и заверил, что ведомство сможет подыскать ей достойную вакансию. Но женщина решила, что будет выбирать между частной школой и художественной. По второму образованию Кувшинникова художник.