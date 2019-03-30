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Учителя устроили флешмоб в купальниках в поддержку уволенной коллеги из Барнаула 

ТК «Звезда» + ещё 2 50 минут назад
Фото: annaml2007, freya_ingvarsdottir Instagram
История барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой вызвала широкий общественный резонанс.
Российские учителя поддержали коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, которую вынудили уволиться из школы после публикации в Сети снимков в спортивном купальнике и платье.
Педагоги выкладывают в социальных сетях похожие фотографии под хештегом #УчителяТожеЛюди. Причем Кувшинникову поддержали не только женщины, но и мужчины.
По словам учителей, они отстаивают свое право на личную жизнь и хобби. Стоит отметить. что флешмоб поддержали не только педагоги, но и представители других профессий.
Учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова профессионально занимается зимним плаванием. Она состоит в Алтайской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания России» Кувшинникова неоднократно получала награды за этот вид спорта. Фотографию с одного из соревнований в спортивном закрытом купальнике женщина выложила в Сеть. Она также разместила на своей странице снимок в вечернем платье в поддержку закаливания. Фото вызвало недовольство одной из родительниц и та пожаловалась директору школы. Руководитель учебного заведения предложил педагогу уволиться по собственному желанию.
Когда информация о случившемся просочилась в СМИ, действия директора школы вызвали народный гнев. А Министр образования Алтайского края Максим Костенко пригласил учительницу к себе на прием и заверил, что ведомство сможет подыскать ей достойную вакансию. Но женщина решила, что будет выбирать между частной школой и художественной. По второму образованию Кувшинникова художник.
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Комментарии34
Образование , Интернет , Барнаул
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