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Россия написала ЕГЭ по физике и иностранному 

Вести.Ru + ещё 15 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике и письменная часть экзамена по иностранным языкам прошли 5 июня в Российской Федерации без сбоев.
Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Отмечается, что за ходом ЕГЭ в регионах следили сотрудники ведомства и общественные наблюдатели. Кроме того, за экзаменующимися наблюдали множество видеокамер.
В Рособрнадзор подчеркнули, что в экзамене по физике принимали участие 153 тысячи человек, по английскому языку — 82 тысяч, по немецкому — 1400, по французскому — 900, по испанскому — 157, по китайскому — 75 школьников. Устную часть по иностранным языкам учащиеся будут сдавать 7 и 8 июня.
Всего же по информации Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.
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Образование , Общество , Рособрнадзор
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