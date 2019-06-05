«МегаФон» и СПбГУ создали цифровую 5G-лабораторию

«МегаФон» и Санкт-Петербургский государственный университет подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и объявили о создании цифровой лаборатории 5G, с оборудованной для обучения студентов тестовой зоной «пятого поколения». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оператора.

В цифровой лаборатории 5G будут обучать студентов СПбГУ, проводить тестирование и разрабатывать цифровые продукты на основе технологии 5G, таких как: изучение радиочастотного спектра и интерфейсов радиосети 5G, скорость передачи данных, задержка распространения сигнала, управление ресурсами, распределенные вычисления. Лаборатория будет расположена в кампусе «Михайловская дача» Высшей школы менеджмента СПбГУ.

«МегаФон» будет содействовать университету в подборе тем научных исследований и выпускных квалификационных работ студентов СПбГУ. Также совместно будет осуществляться разработка специальных учебных курсов, дисциплин, ориентированных на целевую подготовку специалистов, создаваться образовательные программы по подготовке специалистов, востребованных на рынке труда в эпоху цифровой экономики.

«В 5G-лаборатории будут созданы все условия для того, чтобы здесь и сейчас применять полученные знания на решении реальных бизнес кейсов с поддержкой экспертов нашей компании, — прокомментировала новость директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон» Валентина Ватрак. — Мы надеемся, что наше взаимодействие с СПбГУ станет еще одной ступенью в формировании 5G-экосистемы, являющейся основой для развития цифровизации различных отраслей промышленности в России, и значимым вкладом «МегаФона» в подготовку молодых специалистов и развитие цифровых талантов».