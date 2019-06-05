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«МегаФон» и СПбГУ создали цифровую 5G-лабораторию 

Lenta.ru + ещё 2 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
«МегаФон» и Санкт-Петербургский государственный университет подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и объявили о создании цифровой лаборатории 5G, с оборудованной для обучения студентов тестовой зоной «пятого поколения». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оператора.
В цифровой лаборатории 5G будут обучать студентов СПбГУ, проводить тестирование и разрабатывать цифровые продукты на основе технологии 5G, таких как: изучение радиочастотного спектра и интерфейсов радиосети 5G, скорость передачи данных, задержка распространения сигнала, управление ресурсами, распределенные вычисления. Лаборатория будет расположена в кампусе «Михайловская дача» Высшей школы менеджмента СПбГУ.
«МегаФон» будет содействовать университету в подборе тем научных исследований и выпускных квалификационных работ студентов СПбГУ. Также совместно будет осуществляться разработка специальных учебных курсов, дисциплин, ориентированных на целевую подготовку специалистов, создаваться образовательные программы по подготовке специалистов, востребованных на рынке труда в эпоху цифровой экономики.
«В 5G-лаборатории будут созданы все условия для того, чтобы здесь и сейчас применять полученные знания на решении реальных бизнес кейсов с поддержкой экспертов нашей компании, — прокомментировала новость директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон» Валентина Ватрак. — Мы надеемся, что наше взаимодействие с СПбГУ станет еще одной ступенью в формировании 5G-экосистемы, являющейся основой для развития цифровизации различных отраслей промышленности в России, и значимым вкладом «МегаФона» в подготовку молодых специалистов и развитие цифровых талантов».
«Университет постоянно находится в поиске новых практик и образовательных моделей для того, чтобы отвечать вызовам цифровой экономики. Лаборатория 5G станет местом для сотрудничества между специалистами разных направлений, образованием и бизнесом. Мы очень рады, что университет будет стоять у истоков внедрения этой технологии в России», — подчеркнула первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова.
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Образование , Марина Лаврикова , Мегафон
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