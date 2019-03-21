Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы самые популярные специальности среди студентов Крыма 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Специальности в сфере общественного питания и торговли являются наиболее популярными у студентов в Крыму. Об этом RT рассказали в пресс-службе Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым.
На втором месте промышленность по отдельным направлениям — швейное производство, радиоэлектроника, судостроение и другие. Также студенты Крыма охотно учатся на специалистов в области автодорожного, железнодорожного и водного транспорта.
Менее популярны сферы строительства, сельского хозяйства, культуры, медицины и сфера обслуживания.
Кроме того, в Минобрнауки сообщили, что в настоящее время на полуострове функционирует 9 ВУЗов и 37 учреждений среднего профессионального образования.
Всего в ВУЗах полуострова обучается около 42 тыс. студентов, в учреждениях СПО — 29,5 тыс.
«В Крыму представлен широкий профиль направлений подготовки специалистов. Кроме того, выпускники крымских школ имеют возможность реализовать свое право на высшее и среднее профессиональное образование в любом образовательном учреждении на территории Российской Федерации», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в 2018 году самыми популярными специальностями у абитуриентов в России стали экономика и управление, образование и педагогические науки, юриспруденция.
RT на русском: последние новости
В Калининградской области нашли нарушения при организации питания в детских учреждениях Руководство школы в Пермском крае привлекут к ответственности после ЧП с вредителями Минобрнауки намерено повысить долю аспирантов, выходящих на защиту кандидатской
Комментарии
Образование , Общество , Минобрнауки , Республика Крым
Читайте также
Видео
Новое ЧП в Третьяковке
Происшествия Статьи
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Появилось видео сражения Су-30 и Су-27 над Кубанью
Армия
«Новая жена Шнурова распустила „Ленинград“»
Шоу-бизнес Другое
Лепса не пустили в Литву: почему молчит Орбакайте?
Шоу-бизнес Статьи
Самолет «утонул в асфальте» во время экстремальной посадки
Происшествия
В Италии водитель поджёг автобус с детьми
Происшествия В мире
Зеленский сделал заявление об отказе от выборов
Украина В мире
Россияне разглядели «черную дыру» в небе
Наука и техника
Изнасилование в Якутске: решена судьба обвиняемых
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение