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В городском округе Руза строят школу для 550 учащихся 

Вести Подмосковья + ещё 1 19 часов назад
Фото: Вести Подмосковья
Объект возведут на улице Лебеденко в Западном микрорайоне. Общая площадь нового трехэтажного учебного заведения будет более 10,8 тысячи квадратных метров, сообщила в «Вести Подмосковья» пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Для будущих 550 учащихся построят и создадут учебные классы, лаборатории и мастерские, столовую, спортзал, актовый зал на 200 мест с эстрадой, библиотеку с медиатекой, а также медпункт, административные и вспомогательные помещения. Учебные помещения будут оснащены необходимым оборудованием. На школьной территории оборудуют спортгородок. Для маломобильной группы в здании школы проектом предусмотрен пандус для подъема кресел-колясок.
В III квартале следующего года школу должны сдать.
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Образование , Пожары , Руза
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