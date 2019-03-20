В городском округе Руза строят школу для 550 учащихся

Объект возведут на улице Лебеденко в Западном микрорайоне. Общая площадь нового трехэтажного учебного заведения будет более 10,8 тысячи квадратных метров, сообщила в «Вести Подмосковья» пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Для будущих 550 учащихся построят и создадут учебные классы, лаборатории и мастерские, столовую, спортзал, актовый зал на 200 мест с эстрадой, библиотеку с медиатекой, а также медпункт, административные и вспомогательные помещения. Учебные помещения будут оснащены необходимым оборудованием. На школьной территории оборудуют спортгородок. Для маломобильной группы в здании школы проектом предусмотрен пандус для подъема кресел-колясок.

В III квартале следующего года школу должны сдать.