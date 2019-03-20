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В детском саду Коптева открылась LEGO-комната 

Управа района Коптево города Москвы 6 часов назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В дошкольном отделении при школе № 1576 Коптева состоялось тожественное открытие Lego-комнаты. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— На открытии присутствовали дети старшей группы «Аистенок» и подготовительной «Вишенки». Ребят встречал Робот, который рассказал о правилах комнаты и о том, чем ребята будут в ней увлеченно заниматься, — поделился сотрудник администрации. — С помощью этой комнаты дошколята не только познакомятся с азами математики, научатся взаимодействовать друг с другом в процессе решения одной задачи, но и лучше узнают культуру и историю родного города, архитектуру Москвы в процессе проектной деятельности.
Напоминаем, дошкольный корпус при школе № 1576 располагается по адресу: ул. Большая Академическая, дом 73А.
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