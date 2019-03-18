Вузы и научные центры Дагестана будут взаимодействовать в рамках проекта «Наука» 

Участие в обсуждениях приняли представители вузов региона и ДНЦ РАН.
Глава Минобра отметила, что главная задача нацпроекта — развитие научно-производственной сферы, поиск практического применения научных исследований, развитие исследовательских кадров.
Участники совещания делились своим видением реализации проекта. В частности, было предложено открыть научно-образовательный центр в СКФО, провести мероприятия по изучению биологического разнообразия Каспийского моря, совершенствованию методов искусственного и естественного восстановления ценных промысловых рыб и др.
Уммупазиль Омарова отметила, что реализация этих проектов требует совместных усилий. Вузы и научные центры должны работать во взаимодействии.