Российские учителя начали уезжать работать в Монголию

Педагоги Бурятии стали массово уезжать на заработки в соседнюю Монголию , где учителей ценят и платят им в три-четыре раза больше, пишет газета «Номер один».

Издание отмечает, что интерес монголов к русскому языку существовал во времена СССР и возродился в 2000-х годах, когда к власти пришел президент Намбарын Энхбаяр, обучавшийся в московском Литературном институте имени Горького. С его подачи в стране появились частные детские сады и школы с воспитателями и преподавателями — носителями русского языка, возрос спрос на русскоязычных репетиторов.

Популярностью пользуются педагоги с хорошим произношением и грамотной речью. Самые востребованные специальности — учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы. Знание монгольского не обязательно, ведь занятия проводятся исключительно на русском. Обучение ребенка языку иногда начинается уже с трех лет.

Средняя зарплата учителя в Улан-Удэ — 15-25 тысяч рублей. В монгольском детском саду россияне зарабатывают две тысячи тугриков в месяц (около 70 тысяч рублей), в школах — около четырех тысяч тугриков (140 тысяч рублей). Некоторые работодатели предоставляют общежитие и визовую поддержку. Дополнительный бонус к этому — уважительное отношение монгольских родителей и детей в труду педагогов. Газета указывает, что в стране существует «колоссальный культ учителя», эта профессия считается очень престижной. Среди минусов работы в Монголии газета отмечает плохую экологию, пробки на дорогах, языковой барьер.

По данным издания, приехавшие на родину преподаватели часто не хотят возвращаться в российскую систему образования, становятся требовательными к работодателям, отторгают бюрократические принципы работы. Те, кому не удается адаптироваться к российским реалиям, вновь уезжают в другую страну на заработки.